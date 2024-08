Santa Croce, contributi per il recupero degli immobili in centro storico

Attualità

Stanziati per il 2024 30mila euro a fondo perduto per un massimo di 4mila euro a istanza

Migliorare il volto di Santa Croce, attraverso il rifacimento e la riqualificazione dei prospetti esterni degli immobili. E’ questo il senso dell’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, che dà la possibilità ai cittadini di beneficiare di contributi per il recupero degli immobili nel centro storico. Per il 2024 sono stati stanziati 30mila euro per contributi a fondo perduto, con un massimo di 4mila euro per domanda presentata, per chi avvia opere di riqualificazione delle facciate di edifici come, ad esempio, il consolidamento degli intonaci o il loro rifacimento, la tinteggiatura delle facciate, la sostituzione di infissi esterni, la sostituzione di grondaie e interventi simili.