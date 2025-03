Santa Croce, denunciato un albanese: nell’auto scovato un coltellaccio

Cronaca

A Marina di Ragusa sorpresi in due mentre si aggiravano in prossimità di alcune villette: hanno tentato la fuga

I carabinieri della Compagnia di Ragusa, nel corso di servizi di controllo del territorio volti a prevenire fenomeni delittuosi di natura predatoria, con l’ausilio della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno deferito in stato di libertà un 32enne di origini albanesi. I militari, nel procedere alle consuete verifiche della circolazione stradale nel comune di Santa Croce Camerina hanno rinvenuto un grosso coltello nell’autovettura del predetto, il quale, al momento del controllo non riusciva a fornire valide motivazioni per giustificarne il possesso, pertanto è stato denunciato per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere.