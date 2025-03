Santa Croce dice addio al professore Alfredo Mandarà

Attualità

Uomo faro della cultura locale. E' stato anche sindaco della cittadina camarinense

Santa Croce piange la scomparsa del professor Alfredo Mandarà (nella foto), figura di spicco nel panorama culturale e amministrativo del territorio. Uomo di grande cultura e sensibilità, lascia un’eredità indelebile. Per anni docente di Italiano al Liceo Scientifico di Ragusa, Mandarà è stato un educatore capace di trasmettere il valore della conoscenza con entusiasmo e dedizione. Oltre al ruolo di insegnante, Alfredo Mandarà ha dato un contributo significativo alla vita amministrativa di Santa Croce Camerina, ricoprendo la carica di sindaco, guadagnandosi la stima e l’affetto della comunità.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello della figlia Elisa Mandarà, giornalista, collaboratrice del nostro quotidiano, docente e critica d’arte, che ha voluto esprimere il suo amore e il suo dolore con parole toccanti affidate ai social: “Non insultatemi con le vostre grida di compassione mentre m’innalzo verso il paese di luce e amore eterni. Sono io che dovrei avere compassione di voi. Per me, non più malattie, fratture d’ossa, né tristezze né atroci dolori del cuore. Io sono la gioia, navigo nella gioia, respiro eternamente nella gioia. A te, amore mio infinito e assoluto, dolcissimo Papino mio meraviglioso. Il mio della fibra la rosa eletta”.