Santa Croce, due spazi riconsegnati alla città per praticare sport in sicurezza

Il sindaco Dimartino: "Puntiamo moltissimo sull'impiantistica sportiva"

Due spazi riqualificati e rigenerati che daranno l’opportunità di praticare sport in sicurezza. Grazie all’impegno dell’assessore Davide Mandarà e del lavoro di squadra di tutta l’amministrazione, sono stati consegnati oggi i lavori per gli interventi di riqualificazione di via Tolstoj (ex rampa) e del secondo campetto dell’impianto polisportivo Santa Rosalia.

Si tratta, nello specifico, di un’area attrezzata per attività a corpo libero, in via Tolstoj, accessibile e praticabile anche da soggetti con disabilità, mentre per quanto riguarda il campetto del polisportivo Santa Rosalia, gli interventi consentiranno di restituire alla città, ed ai ragazzi che ne usufruiranno, un altro spazio che consentirà di praticare attività sportiva. “La nostra amministrazione sta puntando tantissimo sull’impiantistica sportiva e questi interventi, finanziati grazie al contributo della Regione Siciliana, all’interessamento dell’onorevole Ignazio Abbate e alla sinergia istituzionale, consentiranno di farci compiere un altro passo in avanti a beneficio della comunità”, commenta il sindaco Peppe Dimartino.

