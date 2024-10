Santa Croce e il bilancio partecipato, proposte entro l’11 novembre

Attualità

E' stato diramato l'avviso pubblico che fa riferimento al 2025

Partecipare attivamente alla definizione e alla gestione delle risorse finanziarie della comunità, promuovere la trasparenza, la responsabilità e l’inclusione, trasformando il modo in cui le istituzioni locali interagiscono con i propri cittadini. E’ stato pubblicato l’Avviso Pubblico inerente il Bilancio Partecipato 2025. I cittadini interessati, le associazioni, i comitati, gli enti sono invitati a presentare proposte che saranno esaminate dal Tavolo tecnico del Bilancio Partecipato. Le proposte dovranno riguardare le seguenti aree tematiche: ambiente, ecologia e sanità; lavori pubblici e sviluppo del centro storico; spazi e aree verdi; politiche giovanili; attività di carattere sociale, scolastico, educativo, culturale e sportivo. “Ci riteniamo molto soddisfatti perché abbiamo avviato un percorso diretto di cittadinanza attiva e lo abbiamo fatto in un momento in cui la cosa pubblica viene percepita come un qualcosa di distante dai cittadini – dice l’assessore alla Cultura, Stefania Barone – Il bilancio partecipato si pone come uno strumento incisivo e che guarda senso di appartenenza e vicinanza civica. Per questo invitiamo i cittadini a farsi promotori di idee e iniziative, così come hanno fatto già in questi anni”.