Santa Croce e la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: “Rompiamo il muro del silenzio”

Lo slogan è stato scelto in occasione della manifestazione di sabato pomeriggio con raduno in piazza Mandarà per l'inaugurazione di una panchina rossa

Rompiamo il muro del silenzio. E’ lo slogan scelto dall’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si svolgerà sabato 23 novembre. La manifestazione, organizzata dal Comune insieme alla Consulta giovanile, avrà inizio alle ore 16,30 in piazza Mandarà con l’inaugurazione della panchina rossa; seguirà una fiaccolata per le strade della città fino alla biblioteca comunale dove è in programma un dibattito. Dopo i saluti istituzionali seguiranno gli interventi dell’associazione Il Pettirosso e della casa di riposo Ti amo ancora; l’intervento della Consulta giovanile e la “mise en espace” ad opera della compagnia teatrale Godot. “Siamo giunti alla seconda edizione di questa manifestazione – commenta il sindaco Peppe Dimartino – e non posso che ringraziare tutta la giunta e i consiglieri comunali ma soprattutto la Consulta giovanile che è stato il vero motore propulsivo delle iniziative in programma. Crediamo fortemente in momenti di questo tipo perché è proprio dalla sensibilizzazione che si deve partire, dal momento che quando si arriva alla repressione, spesso è ormai troppo tardi. La cultura del rispetto, delle relazioni sane e dell’autodeterminazione della donna devono fare breccia ancora nella mentalità di tanti e noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità affinché questo accada”.

