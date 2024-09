Santa Croce e l’accoltellamento mortale di ieri sera, il sindaco: «Circostanza che ci turba profondamente»

Cronaca

Sono una dozzina i tunisini che hanno partecipato alla rissa. Nessuno è ferito in modo grave. I carabinieri sarebbero vicini ad una svolta

“Ieri doveva essere una serata di festa in onore di Santa Rosalia e, invece, la nostra comunità ha vissuto momenti dolorosi. Ciò che è successo, seppur sia un episodio mai accaduto prima a Santa Croce, ci colpisce e ci turba profondamente”. E’ quanto afferma il sindaco Peppe Dimartino. Che aggiunge: “Non appena avuto contezza dei fatti mi sono recato immediatamente sul posto, mettendomi a disposizione della magistratura e delle forze dell’ordine e fornendo tutto il nostro supporto, come Comune alla risoluzione delle indagini”.

L’episodio è accaduto in via Garibaldi, angolo via Giardini, a pochi passi dalle bancarelle di via Caucana. L’omicidio del giovane nordafricano è avvenuto a seguito di una rissa che ha coinvolto circa una dozzina di giovani tutti tunisini. Oltre al morto ci sono alcuni feriti trasportati e curati al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, altri meno gravi sono stati medicati presso la Guardia medica di Santa Croce. Sono stati tutti dimessi, nessuno era in gravi condizioni. I carabinieri stanno seguendo un’ottima pista e sono fiduciosi su sviluppi positivi in tempi molto brevi.

Sarebbero una dozzina gli immigrati coinvolti, tutti giovani, tunisini, che vivono nella zona di Santa Croce Camerina: i carabinieri li stanno identificando e avrebbero già individuato colui che ha sferrato il colpo mortale che ha ucciso il ventunenne. Sono state trovate anche delle armi da taglio. La svolta sulle indagini potrebbe essere imminente. La vittima è stata portata all’obitorio del cimitero di Ragusa dove dovrebbe essere eseguita l’autopsia.

Quanto accaduto è ancora da decifrare nei dettagli. Sembra sia scoppiata una lite per futili motivi tra due giovani, poi sono scesi in campo altri connazionali. L’uomo ferito a morte si è accasciato privo di vita.

“Ringrazio enormemente l’Arma dei Carabinieri per il celere intervento e la magistratura. Il loro lavoro è essenziale per la tutela della nostra comunità e le interlocuzioni costanti con il comandante provinciale dei Carabinieri e con il Questore di Ragusa sono testimonianza dell’attenzione per il territorio. Tengo a sottolineare – aggiunge ancora il sindaco – che Santa Croce è e resta una città tranquilla sotto il profilo dell’ordine pubblico. Una città serena e tale deve rimanere. Proprio per questo faremo in modo che un episodio di tale gravità resti isolato e non abbia a ripetersi. Per fare ciò il nostro impegno sarà intensificato (come ad esempio i controlli effettuati nell’ultimo periodo dalla polizia di Stato e dalla polizia locale con la squadra Tutela del Territorio) ma avremo bisogno sempre di più della vicinanza dello Stato”.