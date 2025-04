Santa Croce e le truffe agli anziani, attività informativa dei carabinieri

Attualità

Ieri al centro comunale di via Pirandello un incontro per fare il punto

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo, presso i locali del centro comunale per anziani di via Luigi Pirandello a Santa Croce Camerina, su invito dei presidenti delle associazioni ospitanti, Caterina Arona ed Angela Iozzia, e con la partecipazione degli assessori comunali Caterina Gambino, Mariateresa Barone e Davide Mandarà, rispettivamente con deleghe ai Servizi sociali, Pubblica istruzione ed allo Sviluppo economico, i carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, nella persona del loro comandante, luogotente Luciano Vanini, hanno tenuto un importante incontro, invitando la cittadinanza a dialogare circa una tematica, sfortunatamente di grandi attualità, quale le modalità di contrasto e difesa dal dilagante fenomeno criminale delle truffe in danno di persone a minorata difesa, soprattutto anziani, che sempre più colpiscono le fasce più deboli della popolazione.