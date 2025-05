Santa Croce, Giula Alabiso ottiene il Peer Award a New York

Attualità

La studentessa ha partecipato al prestigioso appuntamento del Nmun in rappresentanza dell'Università Iulm

Giulia Alabiso (nella foto) è una studentessa di Santa Croce dell’Astra Iulm, l’associazione studentesca dell’Università Iulm, insignita di un prestigioso riconoscimento internazionale tra i 75 studenti dell’ateneo milanese che hanno rappresentato l’università al National Model United Nations 2025 (Nmun), la più rinomata simulazione diplomatica delle Nazioni Unite a livello globale, tenutasi a New York.

La santacrocese Giulia Alabiso ha ricevuto in particolare il Peer Award, un riconoscimento conferito direttamente dagli altri delegati per la sua leadership, il suo impegno e la sua spiccata capacità di lavorare in team.

La nutrita delegazione Iulm ha vissuto un’esperienza formativa di altissimo livello, alternando intense sessioni di simulazione diplomatica all’esplorazione della dinamica metropoli americana.