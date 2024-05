Santa Croce, i consiglieri di Insieme a muso duro: “Convocata seduta urgente senza il coinvolgimento della conferenza dei capigruppo”

Ragusa

"Siamo costretti a denunciare l'ennesima mancanza di rispetto istituzionale"

“In spregio alle prerogative e all’attività dei consiglieri comunali d’opposizione, il presidente del Consiglio Agnello, su richiesta del sindaco Dimartino, ha deciso di convocare una seduta “urgente” per giovedì 6 giugno, determinando le tempistiche e l’ordine del giorno senza il coinvolgimento preventivo della conferenza dei capigruppo, che si riunirà soltanto lunedì prossimo a “cose già fatte”. Siamo costretti a denunciare l’ennesima mancanza di rispetto istituzionale da parte di membri di questa maggioranza, nonostante il clima di reciproca collaborazione che noi per primi avevamo instaurato nelle ultime settimane”. Lo scrivono in una nota il capogruppo di Insieme per Santa Croce, Gaetano Riva, e i consiglieri comunali Pietro Mandarà e Alessio Mandarà (nella foto).

“Come si evince dall’ordine del giorno della convocazione, i motivi dell’urgenza sembrerebbero risiedere nel punto 6), cioè l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli stalli di sosta a pagamento e delle docce a gettoniera. Se così fosse, però, non è giustificabile. Anche per motivi di opportunità politica: il prossimo 8 e 9 giugno, infatti, si terranno le elezioni europee e non era il caso di legare l’affidamento dei servizi nella fascia costiera con la campagna elettorale in corso. Sempre che l’obiettivo, come già avvenuto con la storia dei Fondi di Sviluppo e Coesione, non sia la cattura del consenso: l’ottenimento dei 3,5 milioni per la ricostruzione delle spiagge del nostro litorale, infatti, è il risultato della continuità amministrativa e non la conquista dell’ultima ora di un sindaco o di un singolo partito. I cittadini non si lascino ingannare dai selfie con la premier Meloni: quei soldi spettano alla comunità di Santa Croce perché dal 2018 esisteva un progetto in tal senso e perché l’erosione costiera ha sbriciolato chilometri di costa, mettendo a rischio l’incolumità di luoghi e persone. Averlo onorato era un dovere amministrativo e non può diventare strumento di propaganda”.