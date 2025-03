Santa Croce, il consiglio comunale approva il Pudm

Attualità

Dalla realizzazione di una passeggiata pedonale in legno che collegherà Casuzze a Caucana al completamento del lungomare di Punta Secca: ecco tutte le novità

Dalla realizzazione di una passeggiata pedonale in legno che collegherà Casuzze a Caucana al completamento del lungomare di Punta Secca, con interventi di sistemazione a verde e l’installazione di elementi di arredo urbano. Sono solo alcuni dei punti più importanti contenuti nel Pudm (Piano di utilizzo del Demanio marittimo) che è stato approvato nella serata di ieri, all’unanimità, dal Consiglio comunale di Santa Croce. Il Pudm è lo strumento di pianificazione strategica che regola l’utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, in conformità ai principi di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del territorio e si pone come un tassello fondamentale per la programmazione e la gestione del territorio costiero di Santa Croce Camerina. Il piano, frutto di un lungo iter di consultazioni e adeguamenti, avviato nel 2009 e portato avanti dalle diverse amministrazioni, si inserisce nel solco di una visione che coniuga sviluppo turistico, tutela ambientale e valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio. “Questo piano rappresenta una svolta per il nostro territorio – ha commentato il sindaco, Peppe Dimartino – Con il Pudm, abbiamo uno strumento che ci permette di programmare lo sviluppo della fascia costiera in modo sostenibile, tutelando l’ambiente e valorizzando le nostre risorse naturali e culturali. Un piano che si inserisce nel contesto di alcune azioni qualificanti in programma quali l’estensione di una passeggiata pedonale, il completamento del lungomare, gli interventi di riqualificazione ambientale per mitigare il rischio idrogeologico”.

L’attività di progettazione, sviluppo e tutela del territorio che stiamo portando avanti continua con risultati attesi da molti anni. Il Pudm focalizza particolare attenzione alla tutela delle dune, delle aree verdi e della vegetazione spontanea e le aree libere e quelle destinate alla balneazione saranno preservate e valorizzate, garantendo al contempo la fruizione pubblica e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

“Tra le novità più significative del piano – continua il sindaco – vi è l’introduzione di progetti di iniziativa comunale che mirano a migliorare la qualità della vita e l’offerta turistica. Tra questi, spiccano la realizzazione di una passeggiata pedonale in legno che collegherà Casuzze a Caucana, accessibile anche ai diversamente abili, e il completamento del lungomare di Punta Secca, con interventi di sistemazione a verde e l’installazione di elementi di arredo urbano”.

“Inoltre il Piano consentirà di individuare e valorizzare le aree di pregio ambientale e paesaggistico e quelle ove potranno insistere attività private guardando al futuro, e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile. Ringrazio il progettista arch. Costanza Dipasquale, il dirigente del III Dipartimento Gaudenzio Occhipinti e l’arch. Maurizio Arestia.