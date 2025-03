Santa Croce, il consiglio comunale in procinto di adottare il Pudm dopo 15 anni di attesa

Attualità

La riunione del civico consesso è in programma per venerdì pomeriggio

“Dopo un iter lungo oltre 15 anni a causa dei continui adeguamenti normativi, finalmente il Consiglio comunale di Santa Croce potrà adottare il Pudm, strumento che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino”. Ne dà notizia il presidente del Consiglio comunale, Luca Agnello.

La riunione del civico consesso è in programma venerdì 14 marzo alle ore 18,00. “Oltre alla disciplina per la gestione degli stabilimenti balneari, degli esercizi per la ristorazione e attività di commercio e promozione connesse al settore nautico e marittimo, lo strumento prevede appositi accessi ai diversamente abili, agli animali da affezione e garantirà almeno il 50% alla fruizione pubblica dell’intero litorale – evidenzia Agnello -. Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale, attraverso incontri dedicati coi gruppi consiliari ha messo a disposizione gli uffici e la redattrice del piano Arch. Costanza Dipasquale affinché potessero avere tutti gli strumenti necessari per avere piena consapevolezza della importante materia da trattare in Consiglio comunale dove potranno presentare eventuali emendamenti da discutere in Aula”.

