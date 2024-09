Santa Croce, il nuovo console tunisino in visita al sindaco

Attualità

Sul tappeto le principali questioni che hanno a che vedere con l'integrazione

Visita istituzionale, stamane, del nuovo console tunisino, Mohamed Ali Mahjoub, al Comune di Santa Croce. L’alto funzionario del Paese nordafricano è stato ricevuto dal sindaco Peppe Dimartino, dalla Giunta al completo e dal presidente del Consiglio comunale, Luca Agnello (nella foto sotto il console con il sindaco).

Un incontro cordiale, nel quale si è discusso dei rapporti tra la popolazione tunisina, residente a Santa Croce, e quella del luogo, mettendo in rilievo elementi importanti, come quello dell’integrazione in generale, dell’istruzione scolastica, dell’accesso ai servizi pubblici.

Non è mancato un riferimento agli ultimi fatti di cronaca che hanno creato non poco allarme in entrambe le comunità e per il quale il console ha portato la propria solidarietà alla città. L’auspicio comune, in questo senso, è quello che si sia trattato di un fatto isolato, dal momento che Santa Croce era e resta una città sana. Si è anche concordato un prossimo incontro dell’amministrazione con i referenti della comunità magrebina affinché vi sia un percorso di pacifica convivenza e di integrazione reale – con il pieno rispetto delle regole – per tutelare la vivibilità di Santa Croce.