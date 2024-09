Santa Croce, individuata fumarola: sanzionati i responsabili

Attualità

Il sindaco Dimartino: "Vogliamo liberare il territorio da questi ecoreati"

Giovedì scorso, alle prime luci dell’alba, nel corso dei consueti controlli che il Comune di Santa Croce opera a tutela dell’ambiente è stata individuata l’accensione di una fumarola.

La Polizia locale, con la Squadra di tutela del territorio, si è recata subito sul posto e i responsabili sono stati sanzionati. “Continuiamo a rimanere vigili e operativi – specie in questo periodo in cui il fenomeno odioso delle fumarole si ripete con maggiore frequenza – spiega il sindaco Peppe Dimartino – per tutelare il nostro territorio e la salute pubblica. I nostri controlli si inseriscono in un quadro che vede una grande attenzione di tutte le istituzioni per contrastare le fumarole che investono tutti i Comuni della fascia trasformata”.