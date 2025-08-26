Santa Croce, intrattenimento danzante in corso in un locale senza le autorizzazioni: le sanzioni della Questura

Cronaca

Nessuna licenza preventiva era stata concessa al titolare

Le Squadre amministrative della Questura di Ragusa e del commissariato Ps di Comiso, al fine di effettuare la verifica delle prescrizioni tecniche e dei titoli autorizzatori, hanno effettuato il controllo ad un locale ricadente nel territorio comunale di Santa Croce Camerina, unitamente agli ispettori dei vigili del fuoco di Ragusa, anche per esaminare le condizioni di sicurezza di agibilità e soprattutto di rispondenza alle norme di sicurezza e antincendio alle strutture e pertinenze dell’esercizio commerciale.

Al momento dell’accesso, gli operatori hanno constatato che il locale, autorizzato soltanto per la somministrazione di alimenti e bevande, era stato invece trasformato abusivamente in luogo di pubblico spettacolo; infatti, era in corso di svolgimento un intrattenimento danzante, in assenza della obbligatoria verifica di agibilità della struttura ed in assenza della licenza del Questore.

Pertanto, si procederà all’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste, nonché alle segnalazioni al Comune per le determinazioni di competenza.