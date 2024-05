Santa Croce, la comunità dei fedeli ospita la festa diocesana di Pentecoste

Società

L'appuntamento promosso dalla consulta delle aggregazioni laicali

Si rinnova anche quest’anno, domenica 19 maggio, l’appuntamento della festa di Pentecoste promosso dalla Consulta delle aggregazioni laicali. «Diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito» è il versetto della Lettera ai Corinzi scelto per accompagnare i momenti di riflessione e preghiera e la celebrazione del vescovo. Quest’anno a ospitare la festa di Pentecoste sarà la comunità di Santa Croce Camerina, rispondendo a un principio che intende portare questa particolare celebrazione in tutti i centri della Diocesi.

Alle 16,30 ci sarà l’accoglienza nel sagrato della chiesa Madre di San Giovanni Battista cui seguiranno le testimonianze e le rappresentazioni dei diversi carismi a cura delle aggregazioni laicali e, a conclusione, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa (nella foto). Tutte le associazioni, i gruppi, i movimenti si sono messi a disposizione per animare questo momento che prevederà anche canti, danze, mimi e una riflessione particolare sul carisma delle donne nella Chiesa. Il Consiglio direttivo della Consulta delle aggregazioni laicali si dice sicuro che sarà un’altra giornata di festa, un evento di gioia per vivere con crescente consapevolezza una comunione ecclesiale che trae origine proprio nella Pentecoste e che nella nostra Chiesa sta aprendo, in piena sintonia con il Sinodo, nuove tracce al cammino.