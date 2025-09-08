Santa Croce, la piccola Diva Corallo diventa la “Bambina più bella d’Italia”

Attualità

Dopo quello regionale, ha ottenuto ieri sera a Roma anche il riconoscimento nazionale

Dopo aver conquistato il titolo di “Bambina più bella di Sicilia”, la piccola Diva Corallo (nella foto), originaria di Santa Croce Camerina, ha ottenuto ieri sera a Roma anche il riconoscimento nazionale di “Bambina più bella d’Italia”. Il concorso, che ha visto la partecipazione di finaliste provenienti da tutte le regioni, ha premiato la giovanissima santacrocese, scelta dalla giuria tra le candidate dell’edizione 2025.

Per la famiglia e per l’intera comunità si tratta di una grande soddisfazione, che porta in alto il nome della Sicilia in un contesto nazionale.

