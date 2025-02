Santa Croce, Marianna Occhipinti a L’Eredità: si ferma dopo cinque puntate

Società

Questa sera non è riuscita ad andare oltre la sezione degli anni

E’ rimasta presente per ben cinque puntate, Marianna Occhipinti, la concorrente iblea che ha partecipato al programma tv “L’Eredità” condotto da Marco Liorni. Questa sera è stata costretta a fermarsi prima della sezione dedicata agli anni e ha dovuto rinunciare alla possibilità di proseguire. Comunque, una bella soddisfazione per la giovane che è stata supportata ufficialmente, nei giorni scorsi, dal sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino, che ci ha tenuto a battere le mani alla propria concittadina per gli importanti riscontri ottenuti nel quiz show in onda sulla rete ammiraglia della Rai.

