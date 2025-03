Santa Croce, migliaia di persone per la festa di San Giuseppe

Società

Il sindaco Dimartino: "Sono stati giorni intensi in cui il cuore della città ha battuto all'unisono"

Santa Croce è tornata a stringersi attorno al suo Santo Patrono. Migliaia di persone, provenienti da ogni parte della Sicilia, per una festa che ogni anno non manca anche di rappresentare un volano promozionale di grande importanza, ma che allo stesso tempo porta con sé i valori più antichi di una comunità che mai come nei giorni di festa, si sente un tutt’uno e rinsalda le proprie origini e tradizioni. Fede e devozione, prima di tutto. Ma non solo.