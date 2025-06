Santa Croce più sicura con l’installazione di sei nuove telecamere

Attualità

Sono dotate del dispositivo Targa system

Santa Croce, e le aree della fascia costiera, ancora più controllate e più sicure. Sono in fase di ultimazione i lavori per l’installazione di 6 telecamere dotate del sistema “Targa System”, per il riconoscimento delle targhe veicolari, insieme ad altre 20 telecamere di sorveglianza, che saranno posizionate nel circuito urbano e soprattutto nelle aree delle borgate marinare. E’ stato possibile grazie ad un finanziamento di 197mila euro del ministero dell’Interno. “Con il completamento dell’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza stiamo per raggiungere uno dei principali obiettivi del nostro programma amministrativo – dice il sindaco Peppe Dimartino -. Avere la possibilità di vivere in tutta sicurezza la nostra città e le nostre borgate marinare che da qui alle prossime settimane pulluleranno di turisti e villeggianti, è la base fondamentale di una comunità che vuole anche progredire a livello economico e turistico”.

Santa Croce e la fascia costiera saranno quindi più controllate e più sicure. Le nuove telecamere rappresentano un deterrente fondamentale contro ogni forma di illegalità, dal contrasto ai furti alla repressione di comportamenti incivili e pericolosi.