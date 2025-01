Santa Croce, potenziamento degli ambienti scolastici e formativi: arrivano 350mila euro

Attualità

Sono fondi derivanti dal Pr-Fesr Sicilia

Ancora un finanziamento di grande importanza per Santa Croce, frutto di lavoro, determinazione e programmazione. Il Comune camarinense è risultato assegnatario di un finanziamento complessivo di circa 350mila euro per il potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi.

“Si tratta – spiega il sindaco Peppe Dimartino – di un fondo derivante dal Pr-Fesr Sicilia, azione 4.2.1, che ci consentirà di far compiere un ulteriore passo in avanti per il polo scolastico, già interessato da interventi importantissimi per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico. Un finanziamento che si aggiunge a quelli già in atto derivanti dal Pnrr, con i quali si sta procedendo all’ammodernamento degli edifici scolastici, di piazza degli Studi, oltre alla realizzazione della mensa e dell’asilo nido”. E’ prevista, in particolare, l’installazione di nuovo arredo urbano, la creazione di spazi esterni dedicati alla didattica e all’insegnamento, all’adeguamento dei cortili e del verde per incrementare il benessere dei nostri studenti e le attività outdoor. “Siamo in una fase di grande trasformazione che darà, complessivamente, a Santa Croce l’opportunità di avere un polo scolastico di eccellenza dove studiare, crescere e imparare sarà un’esperienza ancora più piacevole”.

