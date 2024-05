Santa Croce, potenziati i servizi di pulizia e decoro urbano nel territorio cittadino

Attualità

Il Comune ha investito 41mila euro per il noleggio di una ulteriore spazzatrice e per il potenziamento del personale addetto

Ha preso il via da questa mattina, e continuerà fino al prossimo autunno, il potenziamento dei servizi di pulizia e decoro urbano nel territorio cittadino e nelle borgate marinare. Con apposita delibera di giunta, su proposta del vicesindaco Francesco Dimartino – nel solco di quanto già fatto lo scorso anno – è stato previsto un investimento di 41mila euro per il noleggio di un’ulteriore spazzatrice e per il potenziamento del personale che si occupa di tali servizi. “Si tratta – dice il sindaco Peppe Dimartino – di un’azione che abbiamo fortemente voluto per mantenere Santa Croce e le sue borgate marinare, che da qui ai prossimi mesi saranno sempre più frequentate, più pulite e accoglienti”.