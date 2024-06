Santa Croce predispone il cartellone degli eventi estivi tra novità e riconferme

Spettacoli

Si comincia già oggi con l'estemporanea a cura di Gianni Giacchi

Inizia oggi, con l’estemporanea d’arte a cura di Gianni Giacchi, Eventi d’estate 2024, il ricco calendario di spettacoli, musica, eventi che accompagnerà le settimane estive di Punta Secca e Casuzze fino alla fine di agosto. Tante le conferme ma tante anche le novità. A partire da Vivi Punta Secca, in programma il 5, 6 e 7 luglio, che vedrà diverse installazioni artistiche nella borgata marinara oltre al concerto di Deborah Iurato e della Women Orchestra. Ed ancora, la decima edizione di Libri d’aMare con Ninni Bruschetta, Melissa Panarello, Antonella Di Bartolo e Rocco Barbaro e la terza di una manifestazione apprezzatissima come Calici sotto le stelle, che ritorna ancora una volta nella serata del 10 agosto.