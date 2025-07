Santa Croce ricorda l’operazione Husky

Attualità

La cerimonia prenderà il via giovedì alle 19 davanti al Comune

Ricordare l’Operazione Husky del 10 luglio 1943 è un dovere storico e civile. Questa data segna infatti un momento fondamentale nella storia d’Italia e della Seconda guerra mondiale, con lo sbarco delle forze alleate in Sicilia, che poi ha rappresentato l’inizio della fine della guerra e del processo di liberazione. Ricordarlo oggi non è solo un esercizio di memoria storica, ma un atto di consapevolezza civica. Per questo, l’Amministrazione comunale, anche quest’anno, ha promosso una cerimonia che giovedì 10 luglio inizierà alle ore 19,00 davanti al Comune con il concentramento e che poi prevede l’arrivo, alle 19,30, davanti alla casamatta riqualificata di via Pirandello.