Santa Croce, si introduce in una casa di Punta Braccetto per rubare: denunciato 33enne tunisino incensurato

Cronaca

Fondamentale la visione delle immagini recuperate attraverso il sistema di videosorveglianza privato

I carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno denunciato a piede libero un cittadino tunisino di 33 anni residente a Ragusa, responsabile di un furto all’interno di un’abitazione della località marittima di Punta Braccetto, di proprietà di un 60enne di Comiso. Il tunisino, la scorsa settimana, nottetempo si era introdotto furtivamente all’interno della casa vacanze dell’uomo, probabilmente ignaro della presenza di un sistema di videosorveglianza installato appositamente dal proprietario a tutela del proprio immobile, già in un’altra passata circostanza bersaglio di un analogo furto.