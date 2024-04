Santa Croce, sopralluogo per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera a Caucana

Attualità

Nei giorni scorsi uno smottamento. Sul tappeto un progetto definitivo, prossimo a diventare esecutivo, che riguarda la messa in sicurezza e il ripascimento del litorale da Torre di Mezzo a Casuzze

Sopralluogo a Caucana da parte dell’Amministrazione comunale, insieme ai tecnici, a seguito dello smottamento che è avvenuto qualche giorno fa. Per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera c’è un progetto definitivo, per il quale mancano pochi passi per diventare esecutivo, che riguarda la messa in sicurezza e il ripascimento del litorale che va da Torre di Mezzo a Casuzze, includendo quindi la stessa Caucana.

“Il progetto, di 3 milioni e mezzo di euro, per il quale è stato richiesto il finanziamento – spiega il sindaco Peppe Dimartino – è al vaglio della Regione Siciliana e il nostro Comune ha la concreta possibilità di incamerare i fondi con un progetto definitivo che consentirà di tutelare un’ampia porzione della costa. In particolare abbiamo avuto il piacere di ospitare e di ricevere utili indicazioni progettuali da un luminare in materia: il professor Enzo Pranzini dell’Università di Firenze, dove insegna “Dinamica e difesa dei litorali”, e che è autore di centinaia di studi scientifici sulla gestione delle coste. Qualche intervento che in passato è stato effettuato a Caucana, si è rivelato poco funzionale e non ha evitato i danni dell’erosione costiera e i vecchi progetti presentati non sono stati finanziati. Alle parole preferiamo i fatti e quindi auspichiamo di raggiungere, in poco tempo dal nostro insediamento, un risultato atteso e importante arrivando così a una soluzione definitiva per tutelare il territorio e mettere in sicurezza la nostra meravigliosa costa”.

