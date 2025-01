Santa Croce, truffatori si spacciano per il sindaco Dimartino e chiedono soldi via Whatsapp

Attualità

E' stato lo stesso primo cittadino a denunciare il tentativo di raggiro ai danni della comunità: "Fate attenzione"

Le truffe che, oggigiorno, corrono su whatsapp e che non risparmiano anche personaggi pubblici a cui viene rubata l’identità per estorcere, a vario titolo, somme di denaro. E’ il caso del sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino (nella foto) che in queste ore sta invitando la popolazione a diffidare dell’utenza numero 3512633522. Un numero whatsapp che porta nome e foto del primo cittadino ma che, con tutta evidenza, appartiene a un truffatore. “Ignoti, rubando la mia foto profilo e spacciandosi per me, stanno tentando di truffare le persone attraverso messaggi whatsapp nei quali si chiedono somme di denaro. Ho già denunciato l’accaduto ai Carabinieri e invito i cittadini a segnalare episodi simili. Quello utilizzato non è il mio numero, non fidatevi di alcuna richiesta di denaro o di altro che possa provenire attraverso simili canali e da numeri diversi. E diffidate da numeri diversi dal mio numero personale o dai numeri ufficiali del Comune di Santa Croce. Purtroppo la delinquenza si diffonde anche attraverso i nuovi media e attraverso questi tentativi di phishing, rubando le identità di persone conosciute e che possono indurre a fidarsi. E ultimamente sono diversi i sindaci a cui viene rubata l’identità per questo genere di truffe”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA