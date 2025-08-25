Santa Croce, tuffo in acqua a Caucana: ragazzo ricoverato in gravi condizioni. Trasferito in elisoccorso a Catania

Cronaca

Le condizioni di salute sono sempre sotto il monitoraggio dei sanitari

Momenti concitati ieri a Caucana, nel tratto di spiaggia accanto al lido della polizia, dove un ragazzo di Ramacca, dopo un tuffo in acqua, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Ragusa e, in seguito, trasferito in elisoccorso a Catania.

I primi soccorritori, vista la gravità delle condizioni di salute in cui versava il giovane, hanno allertato il 112 mentre i parenti del giovane, informati di quello che era accaduto, si sono recati nel nosocomio etneo. Le sue condizioni sono apparse subito molto preoccupanti. Forse a causa di un malore. La quiete del pomeriggio estivo, dunque, è stata bruscamente interrotta da quanto si era verificato. Le condizioni del giovane continuano a rimanere sotto osservazione.

