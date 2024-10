Santa Croce, un incontro sulle comunità energetiche rinnovabili

Attualità

E' in programma giovedì alla biblioteca comunale

Mettere al centro le buone pratiche per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la costituzione delle Comunità Energetiche, analizzando in particolare alcuni casi di studio. E’ l’obiettivo dell’evento, in programma giovedì 24 ottobre a Santa Croce, nella biblioteca comunale, dalle ore 19, dal titolo “Le Comunità energetiche rinnovabili”.

Sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco Giuseppe Dimartino, che illustrerà l’iter avviato per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile a Santa Croce e del sindaco di Ferla Michelangelo Giansiracusa, il quale racconterà i vari passaggi che hanno portato alla prima comunità energetica siciliana “CommOnLight” nata nel Comune aretuseo grazie a una partnership con l’ateneo di Catania.

Inoltre, saranno approfonditi gli aspetti tecnici e ambientali, grazie agli interventi dell’architetto Gaudenzio Occhipinti, dirigente del Comune di Santa Croce e dell’ingegnere Raffaele Giannone, Energy Manager del Comune e dell’ingegnere Giuliano Guccione, espero di Comunità energetiche rinnovabili.