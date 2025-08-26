Santa Croce, un successo il torneo di minibasket “Memorial Antonio Basile”

Sport

La prima edizione è stata promossa dal Circolo Velico Kaucana

In un’atmosfera carica di entusiasmo e partecipazione, si è svolto il primo torneo di minibasket “Memorial Antonio Basile”, organizzato dal Circolo Velico Kaucana. Un evento sportivo che ha unito il ricordo di un giovane scomparso prematuramente, Antonio Basile, quindicenne ragusano tragicamente deceduto in un incidente stradale nel 2013, con la voglia di fare sport e di condividere momenti di gioia. Il torneo, riservato ai ragazzi nati nel 2014 e 2015, ha visto la partecipazione di circa 50 giovani atleti provenienti da diverse società sportive: Virtus Ragusa, Olimpia Comiso, Jukà Comiso e Basket Vittoria. Le partite, organizzate con la formula dei gironi all’italiana seguiti da semifinali e finali, hanno regalato momenti di grande intensità e sano agonismo.