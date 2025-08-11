Cronaca
Santa Maria del Focallo (Ispica), lite degenera in accoltellamento
L'episodio ha avuto per protagonisti due extracomunitari
Una discussione degenerata in violenza ha scosso la scorsa notte la zona nei pressi del ristorante Soda a Santa Maria del Focallo. Una lite tra cittadini extracomunitari è sfociata nell’uso di coltelli, lasciando un uomo ferito.
La vittima, un tunisino residente a Pozzallo, ha avuto la peggio ed è stato costretto a ricorrere alle cure sanitarie. Dopo essere stato medicato, gli sono stati applicati alcuni punti di sutura all’addome. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzallo, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell'aggressione.