Sant’Antonio di Padova a Comiso, è arrivato il momento della festa esterna

E' il momento più atteso quello di domani dai fedeli della comunità

Domani è giorno di grande festa a Comiso, domani è il giorno delle celebrazioni esterne in onore di Sant’Antonio di Padova. Sarà il suono delle campane alle 8,30 ad annunciare il momento atteso dai fedeli della comunità locale. Quindi ci sarà la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 9 la santa messa. Alle 10 la sfilata folkloristica dei carretti siciliani artisticamente addobbati che, accompagnati dal corpo bandistico Kasmeneo, gireranno per le vie della parrocchia, per la tradizionale raccolta del pane offerto in onore al santo patavino. A mezzogiorno, breve intrattenimento del corpo bandistico Kasmeneo sul sagrato della chiesa. Alle 17,30 il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 18, il corpo bandistico Kasmeneo diffonderà note di gioia per alcune vie del quartiere. Alle 18,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Biagio Aprile e animata dalla corale parrocchiale, accompagnata all’organo dal maestro Antonio Musso. Saranno presenti le autorità civili e militari. A conclusione della celebrazione, festosa uscita del venerato simulacro di Sant’Antonio di Padova, salutata dal suono delle campane e dalla coreografia di volantini colorati.