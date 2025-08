Santissimo Salvatore a Chiaramonte, arriva il giorno della solennità

Società

Le celebrazioni sono in programma domani. In serata la processione con il simulacro

Domani, mercoledì 6 agosto, è la solennità della festa del Santissimo Salvatore. A Chiaramonte Gulfi c’è trepida attesa in proposito da parte della comunità dei fedeli. Alle 8 e a mezzogiorno ci sarà lo sparo di colpi a cannone e lo scampanio festoso per tutto il paese. Nella mattinata di domani, inoltre, saranno distribuiti i girasoli in onore e devozione per il Santissimo Salvatore. Alle 9, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Piccione, parroco della parrocchia Immacolata Concezione di Chiaramonte Gulfi. Alle 10, in piazza Duomo, marce sinfoniche eseguite dal corpo bandistico Cutello. Alle 11 la santa messa sarà presieduta da don Francesco Mallemi, vicario parrocchiale. Alle 16 è in programma la discesa del simulacro del Santissimo Salvatore e la sistemazione per la processione. Alle 19 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal rettore, il sacerdote Graziano Martorana.