Sarà eletto lunedì il nuovo presidente provinciale Confcommercio Ragusa

Attualità

Le procedure per la nomina saranno espletate nella sede di via Roma nel capoluogo

Saranno espletate lunedì 20 maggio, a partire dalle 9,30, le procedure che, dopo l’elezione del consiglio direttivo dei giorni scorsi, porteranno alla nomina del nuovo presidente provinciale Confcommercio Ragusa. Le incombenze elettorali saranno espletate nella sede di via Roma 212, nel capoluogo ibleo. Avranno la durata di circa mezz’ora e immediatamente dopo si procederà a individuare il presidente e i componenti della Giunta provinciale che gestiranno l’associazione di categoria per il prossimo mandato. Per l’importante occasione, è prevista anche la presenza dei vertici di Confcommercio Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA