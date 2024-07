Sbarca a Ragusa lo Schifani tropical tour della Cgil

Attualità

L'iniziativa sindacale ha fatto tappa all'ingresso del foro boario per fare il punto sulle condizioni dei lavoratori alle prese con il caldo torrido

Lo Schifani Tropical Tour, promosso dalla Fillea Cgil e dalla Cgil Sicilia, ha fatto trappa stamani a Ragusa, all’ingresso del foro Boario dove sono in corso i lavori del polo fieristico, presenti Salvatore Tavolino, segretario generale della Fillea Cgil, Francesco Maltese, segretario confederale della Cgil di Ragusa e un gruppo di lavoratori edili.

“Seguilasagoma” è il claim con il quale è partita la campagna contro l’emergenza caldo nei cantieri nel settore delle costruzioni.

“La sagoma del presidente della Regione, Renato Schifani dalle proporzioni naturali (nella foto), è stata utile strumento – dicono dalla Cgil – a cui rivolgere alcune domande tutte aventi ad oggetto la necessità di determinare condizioni di lavoro normali e in sicurezza in presenza del caldo torrido che si registra in queste settimane nei cantieri di lavoro edili. Ovviamente l’ironia e il sarcasmo che scaturiscono dal naturale silenzio sulle risposte non possono sicuramente rimuovere un tema tremendamente serio perché riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori. C’è da fare i conti con una condizione drammatica e pericolosa ovvero quella che espone a gravi rischi (anche mortali) gli operai edili che lavorano alle alte temperature”.