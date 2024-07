Scandalo nella Sanità, tra gli arrestati c’è anche il primario di Cardiologia del Giovanni Paolo II di Ragusa Nino Nicosia

Cronaca

La notizia ha suscitato parecchio scalpore in città e nell'area iblea dove il luminare è molto conosciuto per le sue qualità professionali

C’è anche il primario di Cardiologia del Giovanni Paolo II di Ragusa, il dottor Antonino Nicosia (nella foto), tra i destinatari delle 9 misure cautelari emesse dal Gip di Catania ed eseguite dalla Guardia di finanza etnea nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Perugia, col supporto dei comandi provinciali del Corpo. Nicosia è tra gli indagati accusati in concorso di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Nicosia si trova ai domiciliari. E’ ritenuto uno dei luminari del suo settore anche per le innovazioni che ha portato nell’ambito in cui opera. La notizia ha destato parecchio scalpore in città e nel resto della provincia dove il dottor Nicosia, originario di Chiaramonte, è molto conosciuto per la sua attività professionale.

