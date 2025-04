Schembari presidente della Provincia a Ragusa, la Cna: “Il nodo infrastrutturale è una delle priorità”

Economia

"E' necessario un impegno non comune per recuperare i 600 milioni di euro da destinare al lotto autostradale Modica-Scicli"

La Cna territoriale di Ragusa augura buon lavoro alla neopresidente del Libero consorzio comunale, Maria Rita Schembari. “Una persona stimata, seria e, soprattutto, molto concreta – affermano il presidente territoriale Giuseppe Santocono e il segretario Carmelo Caccamo (nella foto) – e con cui, nel suo ruolo di sindaco di Comiso, ci siamo sempre confrontati con notevole schiettezza, affrontando le questioni con molto senso pratico. Naturalmente, per quanto riguarda l’ente di viale del Fante continueremo a condurre le nostre battaglie nell’interesse dei nostri associati, così come abbiamo fatto in tutti questi anni. Ma su un punto, in particolare, vogliamo centrare la nostra attenzione, vale a dire sulla necessità di recuperare le somme per la costruzione del lotto autostradale Modica-Scicli”.