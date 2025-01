Scherma Modica, buoni risultati a Melilli

Sport

In evidenza Agosta, Stracquadanio e Spadaro

La seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimi under 14 apre il 2025 agonistico per la Conad Scherma Modica. Sostanziali conferme sulle pedane del palazzetto dello Sport di Melilli rispetto alla precedente prova di novembre. Il fine settimana di gare si è aperto con la vittoria di Francesco Agosta nella categoria maschietti spada, che si riconferma il più forte della propria categoria in regione, fin dai gironi preliminari da cui esce come n. 1 del tabellone di diretta. In finale vince per 10/5 contro il catanese Montalbano.

Nella categoria bambine fioretto finale con derby modicano tra Serena Stracquadanio, che dopo un combattuto assalto allo scadere del tempo si aggiudica la prova, e Giorgia Maria Gurrieri; con le due giovani fiorettiste che si scambiano la posizione sul podio rispetto alla precedente prova regionale. Ancora una conferma nella categoria giovanissime fioretto, con Sofia Spadaro (nella foto) medaglia d’oro, Noemi Cannata argento e Celeste Guccione bronzo che monopolizzano il podio così come successo alla precedente gara. Vittoria sfiorata nella categoria giovanissimi fioretto, dove Giovanni Barone sfiora il bis perdendo in finale contro il ragusano Piccitto di una sola stoccata allo scadere del tempo per 8/9. Una conferma per lui nelle posizioni di vertice della propria categoria.