Scherma Modica, Sofia Spadaro campionessa regionale bambine fioretto

Gli atleti del sodalizio della città della Contea in grande evidenza alla terza e ultima prova regionale U14

Fine settimana al Palasport di Santa Venerina ad Acireale per la terza ed ultima prova regionale under 14, che oltre a servire da qualificazione al Campionato Italiano era tappa che assegnava il titolo di Campione Regionale per le singole categorie. Nella categoria bambine fioretto domina la gara e si aggiudica il titolo per la stagione 2023/2024 Sofia Spadaro (nella foto sopra), già vincitrice anche nelle due precedenti tappe del circuito regionale. In finale Sofia ha avuto la meglio sulla compagna di sala Celeste Guccione medaglia d’argento, che a sua volta in semifinale aveva vinto il derby con l’altra modicana in gara Noemi Cannata medaglia di bronzo; con il risultato finale di uno splendido podio tutto modicano (nella foto sotto Carla De Leva).

Sfiora il titolo nella categoria giovanissimi fioretto Alberto Pisana, che in una combattutissima finale contro il siracusano Cobuzio cede per una sola stoccata alla priorità dopo che il tempo regolamentare era finito in parità. Altra medaglia d’argento e titolo ad un passo, per Mattia Norato nella categoria ragazzi fioretto, che saluta per la prima volta sul podio nella sua ancor giovanissima carriera (nella foto sotto Alberto Pisana).

Infine ancora un titolo sfiorato nella categoria allieve fioretto per Carla De Leva, che dopo le due vittorie nella precedenti prove regionali cede questa volta in finale alla sua avversaria di sempre la trapanese Di Vittorio per 12/15 (nella foto sotto Celeste Guccione).

Finale ad otto conquistata nelle ragazze fioretto per Flavia Figura 6º, Andrea Fortunato ragazzi fioretto 8º, Gioele Flamingo giovanissimi fioretto 5º, Giovanni Barone maschietti fioretto 6º, Francesco Avola 6º ragazzi spada. Poca pausa per la Campionessa Regionale Sofia Spadaro che domenica prossima volerà a Rovigo per la seconda prova nazionale under14 di fioretto (nella foto sotto Mattia Norato).