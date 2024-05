Schio vince di una lunghezza, la Passalacqua Ragusa termina la propria stagione

Basket femminile

Zampata all'ultimo respiro delle venete che accedono in finale già dopo gara2

Schio conquista la finale scudetto, Ragusa termina la propria stagione, ma lo fa a testa alta. Priva di Juskaite, le biancoverdi conducono per quasi tutta la partita nei confronti delle più quotate avversarie che poi si impongono solo nel finale di appena una lunghezza, con il punteggio di 67-68 al termine di una partita intensa, ben giocata e partecipata dal pubblico ragusano che è accorso al Palaminardi nonostante la diretta Rai.

Ragusa parte forte. Primi punti di Jasmine Thomas quindi tripla di Milazzo e poi ancora Thomas per il 7-0 iniziale. Guirantes ferma l’emorragia scledense con un gioco da tre punti. Ragusa tiene e la prima frazione è in equilibrio. Il primo vantaggio di Schio arriva a 2’21’’ dal termine del primo quarto con Sottana che mette il canestro del 12-13, poi tre tiri liberi di Thomas chiudono il primo quarto sul 20-17 in favore delle padrone di casa.

Verona pareggia subito nel secondo quarto, risponde Jakubcova con la seconda tripla di giornata. A 6’45’’ dall’intervallo lungo Spreafico mette da tre punti il 29-23. Pastrello poi a 2’ dal termine del secondo parziale va in lunetta per il nuovo massimo vantaggio di Ragusa: 40-32. All’intervallo il punteggio è 42-36.

Terzo quarto all’insegna dell’equilibrio, Schio prova a riavvicinarsi, Ragusa tiene botta e alla penultima sirena il punteggio è 51-46.