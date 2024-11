Scicli, 6 milioni e 160mila euro per riqualificare le case dei quartieri storici e cederle in affitto

Attualità

I fondi arrivano dal Cipe e dalla Regione dopo la partecipazione a uno specifico bando

Il Comune di Scicli è destinatario di un finanziamento di 6 milioni 160mila euro dal Cipe e dalla Regione Siciliana per la riqualificazione di due quartieri storici, San Giuseppe e San Bartolomeo, dove l’ente riqualificherà le case per cederle in affitto, a canone sostenibile, a famiglie in difficoltà. A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone, reduci ieri da una proficua missione palermitana.

L’amministrazione comunale ha partecipato a un bando del Cipe, cofinanziato dalla Regione Siciliana, assessorato alle Infrastrutture, grazie a cui il Comune potrà acquistare o espropriare immobili in quartieri degradati e bisognevoli di riqualificazione al fine di creare abitazioni da dare in affitto a famiglie in difficoltà. Non saranno case popolari, ma case comunali di edilizia sociale a canone agevolato.

Il bisogno di case in locazione

Da quando Scicli è diventata una importante meta turistica sono venute meno le case in affitto per periodi lunghi dato che i proprietari di immobili massimizzano i profitti con gli affitti brevi e i B&B. Questo ha determinato (ma non è solo un fenomeno sciclitano, tutt’altro) l’assenza di case in affitto per le famiglie che non hanno l’opportunità o l’interesse ad acquistare casa. Un fenomeno sociale cui se ne affianca un altro: l’insufficienza delle case di edilizia popolare per le famiglie meno abbienti.

L’intervento

Grazie a tale finanziamento saranno realizzati 40 alloggi di edilizia residenziale sociale; nello stanziamento è prevista una quota parte per le opere di urbanizzazione al servizio delle case. Il Comune concederà le abitazioni a nuclei familiari con un reddito compreso entro un range stabilito dalla legge, dopo aver emanato apposito bando e stilato una graduatoria. I nuclei familiari ospiti dovranno comunque essere in grado di pagare un affitto, seppur ridotto. Tutte le case saranno in classe energetica A.

Parla il sindaco Mario Marino