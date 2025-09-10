Scicli, abbandona rifiuti: denunciato e sequestro del mezzo

Attualità

Giro di vite della polizia locale contro l'odioso fenomeno

Il 9 settembre 2025 è stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino sciclitano che in località contrada Spinazza aveva abbandonato rifiuti utilizzando un autoveicolo per il trasporto degli stessi.

L’intervento tempestivo della polizia locale ha permesso di accertare la violazione delle norme ambientali, recentemente rafforzate del decreto legislativo 152/2006, come modificato in data 08 agosto 2025.

In base all’articolo 255 comma 1, tale comportamento costituisce oggi reato e comporta l’applicazione del sequestro del veicolo utilizzato per l’illecito e la sospensione della patente di guida del trasgressore.

“L’abbandono dei rifiuti è un gesto irresponsabile che danneggia il nostro territorio e la salute pubblica. Il Comune continuerà a vigilare e ad applicare con rigore le nuove disposizioni di legge”, annuncia la comandante della Polizia locale Maria Rosa Portelli.