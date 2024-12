Scicli, addio all’ex comandante della polizia locale

Attualità

Aveva 92 anni. E' stata una persona disponibile sempre con tutti

È deceduto Giovanni Calabrese (nella foto), ex comandante della polizia locale di Scicli. Un uomo perbene e molto preparato professionalmente. Un grande amico per tutti e un grande comandante. Alla sua non tenera età, 92 anni, stava sui social e dispensava consigli dall’alto della sua esperienza. I funerali saranno celebrati oggi, alle 15,30, nella chiesa di Cava d’Aliga.

