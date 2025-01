Scicli al buio in centro storico, c’è la mano dei vandali?

Attualità

L'impianto è stato sabotato. In più atti vandalici preoccupanti

Primi giorni del 2025 da dimenticare a Scicli, a causa soprattutto di alcuni atti vandalici da parte di gruppi di giovinastri. La via Mormina Penna è rimasta completamente al buio a causa di qualcuno che ha sabotato il sistema di pubblica illuminazione. Inoltre si sono registrati, come accennato, schiamazzi e lanci di sassi e bottiglie di vetro contro edifici pubblici ed abitazioni private, causando in alcuni casi dei danni, anche di consistente entità. Una situazione che rischia di degenerare ulteriormente e che allarma i residenti.

