Scicli al centro della cultura nazionale con la mostra “L’opera delle formiche” del maestro Emilio Isgrò

L'evento

Lunedì mattina al Macc ci sarà anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli oltre al presidente della Regione Renato Schifani

Lunedì 5 maggio alle 11,30, nella chiesa del Carmine, si terrà la presentazione della mostra “L’Opera delle formiche” del maestro Emilio Isgrò che inaugurerà il Macc, il Museo d’arte contemporanea del Carmine di Scicli.

Parteciperanno il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, la presidente del Maxxi di Roma Maria Emanuela Bruni, il Ppresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, l’Assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato, il deputato regionale della commissione cultura dell’Ars Pino Galluzzo, il dirigente generale Beni culturali della Regione Siciliana Mario La Rocca, l’Ad della Fondazione Amplifon, Maria Cristina Ferradini, i curatori della mostra Marco Bazzini e Bruno Corà.

Presente l’architetto di fama internazionale Mario Botta, autore, insieme a Emilio Isgrò, dell’opera “Non Uccidere”, collocata nel chiostro del Museo del Carmine.

Intervento conclusivo del maestro Emilio Isgrò.

“L’Opera delle formiche”

Annunciata dal sindaco Mario Marino, la mostra “L’Opera delle formiche” che inaugura il Macc è organizzata dal Comune insieme all’Archivio Emilio Isgrò e presenta opere del grande maestro siciliano dagli anni Sessanta fino alle più recenti ricerche intorno alla Cancellatura, oltre a una grande installazione, L’Opera delle formiche, che trasforma in modo inedito il museo.

L’esposizione, a cura di Marco Bazzini e Bruno Corà, si propone come un’ampia ricognizione del percorso creativo dell’artista a partire dagli anni Sessanta, che segnano l’ingresso di Isgrò nel mondo dell’arte dopo il suo esordio come poeta. Una ricca esposizione che si dipana dagli “articoli di giornale” del 1962, a cui seguono due anni dopo le prime cancellature, e continua con i “particolari ingranditi” e le “lettere estratte” degli anni Settanta, per arrivare agli inediti libri cancellati del Gattopardo (1976) fino ai Codici ottomani (2010) e alle cancellature in rosso dei più recenti anni di ricerca. Gli stessi in cui Isgrò porta a un esito del tutto sorprendente la sua pittura attraverso il gioco dei pittogrammi testimoniati in mostra con opere come Palm e Fisherman.

La mostra tende a valorizzare il rapporto stretto che l’artista ha avuto con la cultura mediterranea (nasce a Barcellona di Sicilia nel 1937) e pone un’attenzione puntuale sull’evoluzione della Cancellatura, che dagli anni Novanta del secolo scorso prende anche le sembianze di api e formiche. Queste ultime sono le protagoniste dell’installazione che dà il titolo alla mostra. Cesti ricolmi di carrube d’oro, simbolo di ricchezza e di crescita di questo territorio, sono attraversati da uno sciamare di formiche, per poi invadere l’intero ambiente espositivo oltre a irrompere nella piazza su cui si affaccia il complesso museale.

La scelta di un’invasione della città di Scicli da parte di questi insetti, simbolo dell’operosità e della vita comunitaria, è nelle parole di Isgrò:

“Sono un artista italiano e siciliano, cittadino di una Europa che ha bisogno di un’arte non allineata per dare un contributo non puramente decorativo a un mondo in tumulto. Così ho pensato a questa Opera delle formiche come segno di una Sicilia fedele a se stessa che tuttavia sa bene quando è venuto il momento di cambiare. Non più il ficodindia o l’Opera dei pupi, non più la retorica sicilianista, ma le umili formiche che offrono la loro intelligenza operosa a sostegno di un paese che deve entrare tutto intero in Europa se vuole pesare qualcosa”.

La mostra si avvale della presenza di lavori provenienti da importanti collezioni private, tra cui spiccano alcune delle opere dalle collezioni d’arte di Intesa Sanpaolo – Gallerie d’Italia, oltre all’opera Non schiacciatemi per favore realizzata appositamente per la Fondazione Amplifon per sottolineare quel valore della gentilezza che è principio portante delle attività della stessa fondazione, sponsor anche della mostra. Ancora, tra le opere esposte il nuovo allestimento dell’installazione Non uccidere, ora in collezione Maxxi, realizzata da Isgrò con un’architettura di Mario Botta e sostenuta da Intesa Sanpaolo; un’opera che vuole essere il simbolo universale di tutte le costituzioni e di tutti i princìpi fondanti d’ogni convivenza pacifica e civile tra i popoli. Altra opera di grande suggestione è La lumière de la Liberté, un’emozionante scultura esposta per la prima volta nel 2017 presso la Galleria Tornabuoni nella sua sede di Parigi.

La mostra costituisce un momento importante per la comunità locale e per l’intera Regione, che vede nuovamente restituito alla pubblica fruizione uno spazio che ha l’ambizione di presentarsi come un nuovo polo culturale dedicato all’arte contemporanea e destinato ad attrarre appassionati, studiosi e turisti da tutto il mondo.