Scicli, al via gli interventi di manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Donnalucata

Attualità

A darne notizia il deputato regionale della Dc Ignazio Abbate

Concluso il percorso burocratico per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’ordinanza di inizio lavori da parte della Capitaneria di Porto, stanno finalmente per iniziare gli interventi di manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Donnalucata ed il ripascimento della spiaggia di località Spinasanta. Per consentire lo svolgimento di tali interventi, che si dovranno comunque arrestare entro il 14 giugno, la capitaneria di Porto di Pozzallo ha emanato apposita ordinanza per interdire la navigazione, l’ancoraggio e la sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale, la balneazione, le immersioni subacquee, qualsiasi attività di pesca.