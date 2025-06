Scicli, al via una campagna sulla psoriasi

Attualità

L'appuntamento è per il 18 giugno a Scicli. Il direttore generale Asp Drago: "La prevenzione al centro"

In provincia di Ragusa consulti dermatologici gratuiti su prenotazione, e fino ad esaurimento dei posti disponibili, dedicati a chi soffre di malattia psoriasica nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Psoriasi? Affrontiamola insieme”. L’iniziativa, promossa da Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie, ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i medici dermatologi in modo da facilitare la diagnosi e favorire percorsi di cura adeguati alla gestione corretta della malattia.

I consulti avranno luogo mercoledì 18 giugno, nel pomeriggio, presso il Centro Psoriasi dell’ospedale “Busacca” di Scicli.

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA CONTATTANDO IL CONTACT CENTER DEDICATO AL NUMERO 345 7686815 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 16.

“La psoriasi, che colpisce circa il 2% della popolazione, è una malattia infiammatoria cronica complessa che può manifestarsi a qualsiasi età – dichiara il dottor Gianpiero Castelli, Medico Dermatologo – e può, nei casi più gravi, coinvolgere oltre alla pelle anche altri organi ed associarsi ad altre patologie. Inoltre, ha un importante impatto emotivo e psicologico sui pazienti con ripercussioni notevoli sulla loro qualità di vita. La diagnosi precoce, quindi, è più che mai fondamentale. Accedere ai Centri di riferimento per tale patologia, dà l’opportunità ai pazienti di essere seguiti in maniera corretta, riuscendo a convivere meglio con la malattia, riducendo al minimo, se non azzerando, le manifestazioni cutanee e migliorando la qualità di vita e l’impatto emotivo”.

“Lo screening rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, diagnosi e orientamento terapeutico – dichiara Valeria Corazza, Presidente di APIAFCO – poiché permette a chi è affetto da psoriasi di ottenere una valutazione specialistica personalizzata, utile a definire la forma e la gravità della patologia, oltre al trattamento più adeguato. Accanto all’attività di sensibilizzazione sul territorio, APIAFCO – punto di riferimento per circa due milioni di persone in Italia affette da psoriasi, di cui oltre 500 mila con forme gravi – si impegna a promuovere i bisogni della comunità dei pazienti presso le istituzioni nazionali e regionali, con particolare attenzione all’inserimento della patologia nel Piano Nazionale della Cronicità. Parallelamente, l’associazione garantisce ai propri iscritti un supporto concreto attraverso servizi di ascolto, sostegno psicologico e orientamento ai servizi del territorio contribuendo al miglioramento del benessere individuale e della qualità della vita”.