Scicli, altro furto con scasso in città

Cronaca

Presa di mira la pescheria all'angolo di via Mentana

Scicli nella morsa della microcriminalità. Un altro furto con scasso in città. Dopo la panetteria Pitino e l’ortofrutta Geli, a essere presa di mira, stavolta, la pescheria all’angolo di via Mentana, in pieno centro storico. I ladri sarebbero riusciti ad accedere attraverso una finestra laterale, puntando direttamente alla cassa, per un bottino di appena cinquanta euro. La denuncia è stata già formalizzata ai carabinieri che sperano, attraverso le immagini di telesorveglianza, di risalire all’autore di questi furti.

