Scicli, ancora razzie negli esercizi commerciali. Russino: “Superata la soglia di guardia”

Attualità

Il presidente sezionale Confcommercio: "Occorre individuare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa"

“La soglia di guardia, a Scicli, per quanto concerne la questione sicurezza nei confronti degli esercizi commerciali, è stata superata già da un pezzo. Lo testimoniano anche gli ultimi episodi. Apprezziamo l’attenzione profusa dal sindaco e dall’Amministrazione comunale sul delicato argomento. Ma riteniamo che occorra fare qualcosa di più”. E’ Daniele Russino, presidente sezionale Confcommercio Scicli, a ritornare sul tema dopo avere preso atto del crescente stato di ansia che interessa da vicino alcuni operatori economici, in centro così come in periferia.