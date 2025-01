Scicli, Annalisa Monteforte tra i 12 finalisti di Bouquet festival di Sanremo 2025

Società

Alla fiorista i complimenti del direttivo sezionale e provinciale di Confcommercio

Confcommercio sezionale Scicli e Confcommercio provinciale Ragusa si congratulano con la fiorista Annalisa Monteforte (nella foto) per essere stata nominata tra i 12 finalisti del prestigioso “Bouquet festival di Sanremo 2025”. Monteforte, che è componente del direttivo sezionale e componente del consiglio provinciale di Confcommercio Ragusa, ha superato la concorrenza dei migliori professionisti del settore di tutta Italia sino ad arrivare a conquistare un posto al sole nella fase finale della nona edizione di questo importante evento. Grazie alla sua maestria e creatività, ha conquistato il pubblico e la giuria. Ha proposto due splendidi bouquet, frutto della sua esperienza e della passione per l’arte floreale.